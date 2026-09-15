Бизнес Подмосковья может подать заявки на компенсацию лизинга до 18 сентября

Предприниматели Подмосковья до 18 сентября включительно могут подать заявки на компенсацию затрат на лизинг нового оборудования в размере до 5 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предприниматели Подмосковья могут возместить затраты на лизинг оборудования. Прием заявок на поддержку продлили до 18 сентября включительно.

Максимальный размер компенсации составляет 5 млн рублей, она может покрыть до 50% расходов на получение оборудования в лизинг. Поддержка распространяется на уплату первого взноса. Затраты должны быть произведены не ранее 15 сентября 2025 года. Оборудование должно быть новым, а срок его изготовления не может превышать пяти лет.

Поддержку могут получить зарегистрированные в Подмосковье юридические лица и индивидуальные предприниматели из сектора МСП, созданные не позднее чем за шесть месяцев до подачи заявки. Участники должны работать в сферах, предусмотренных разделами «A», «B», «C», «D», «E», «F», «Q» и классами 55, 71, 72, 95 ОКВЭД.

Подробные условия программы опубликованы на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.