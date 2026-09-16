Чемпионат России по стрельбе из ружья пройдет в Серпухове 17 сентября

Чемпионат России по практической стрельбе из ружья пройдет с 17 по 20 сентября 2026 года на Центральном стрельбище в деревне Большая Городня Серпуховского округа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат России по практической стрельбе из ружья состоится с 17 по 20 сентября на Центральном стрельбище Федерации практической стрельбы России в деревне Большая Городня Серпуховского округа. Турнир проводят в соответствии с государственной программой «Спорт России».

В соревнованиях выступят сильнейшие спортсмены сборных команд регионов России. Программа включает личные и командные зачеты, а также дуэльную стрельбу в модифицированном, открытом, помповом и стандартном классах.

Помимо чемпионов и призеров, дипломы получат участники, занявшие места с первого по десятое в каждом классе. Аккредитацию СМИ проводит Алексей Войно: +7 (903) 171-13-13.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

Госпрограмма «Спорт России» дает возможность получить социальный налоговый вычет за занятия спортом. Такое право есть у работающих россиян, которые платят НДФЛ. Получить деньги можно за себя, а также за детей до 18 лет.