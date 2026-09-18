В Подмосковье включат FPV-пилотирование в Школьную лигу в 2026 году

Соревнования по FPV-пилотированию впервые войдут в программу Школьной лиги Московской области в сезоне 2026/2027. Участники от 10 лет пройдут муниципальный и региональный этапы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования по FPV-пилотированию станут новой дисциплиной Школьной лиги Московской области в сезоне 2026/2027. К участию допустят спортсменов от 10 лет.

Муниципальный этап пройдет с октября 2026 года по март 2027 года. По его итогам каждое муниципальное образование направит на единую квалификацию регионального этапа не более 10 участников.

Региональный этап состоится с марта по апрель 2027 года. Участники выполнят полеты на виртуальной трассе, после чего определят 32 спортсменов для очного финала. Финал проведут на воздушной спортивной трассе с FPV-дронами класса 75 мм.

В пилотном запуске участвуют Балашиха, Подольск, Химки, Серпухов, Королев, Дмитров, Раменский, Истра, Коломна, Люберцы и Чехов. В этих муниципалитетах создадут секции по FPV-пилотированию, однако участвовать в соревнованиях смогут школьники и из других городов.

Гонки дронов включены во Всероссийский реестр видов спорта. Направление развивают в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» для подготовки кадров отрасли и популяризации инженерных специальностей среди молодежи.

В сезоне 2025/2026 в Единой школьной лиге Подмосковья участвовали 50 тыс. школьников из 653 школ всех 56 муниципалитетов региона. Следить за новостями, анонсами и расписанием можно в ВК и Телеграм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.