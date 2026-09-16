В Подмосковье подготовили сувениры для новых избирателей

Избирательная комиссия Московской области подготовила стильные сувениры специально для тех, кто впервые участвует в выборах в регионе, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

«Это не просто приятный бонус, а символ того, что ты стал частью важного процесса — выбираешь будущее своей страны!» — отметили в Мособлизбиркоме.

Избиратели, которые голосуют впервые, автоматически становятся участниками Всероссийской акции «Будь со страной!». Это масштабный проект от ЦИК России, Росмолодежи и платформы «Россия — страна возможностей». Все происходит в цифре и с реальной пользой.

Что нужно сделать:

найти на участке QR-код и перейти на сайт акции,

авторизоваться через Госуслуги,

создать стильный цифровой аватар и отметить им интерактивную карту России,

забрать эксклюзивные промокоды и подарки от крутых партнеров.

В ожидании голосования можно сыграть в игру «Дело выбора» во ВКонтакте — там необходимо выполнять задания по теме выборов и участвовать в розыгрыше призов.

В Подмосковье в сентябре пройдут две крупные избирательные кампании — в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов. Голосование продлится в течение 3 дней — 18, 19 и 20 сентября. Это сделано для удобства избирателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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