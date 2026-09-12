Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка

Американский журналист Такер Карлсон сравнил Москву с Нью-Йорком. По его словам, российская столица гораздо лучше американского мегаполиса, сообщает RT .

Журналист вспомнил, как прошла его первая поездка в РФ. По словам Карлсона, его сильно впечатлила российская столица.

«Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного, бесконечно лучше Нью-Йорка… Я не хотел этого узнать, но узнал», — сказал Карлсон в интервью ведущему Going Underground на RT Афшину Раттанзи.

По словам журналиста, когда он начал раскрывать правду о Москве, то столкнулся с нападками. Журналист добавил, что ничего не выдумывал о российской столице, а «просто видел своими глазами и об этом рассказывал».

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