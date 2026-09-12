Невролог Подольской больницы озвучила статистику обращений с головной болью

Заведующая отделением, врач-невролог обособленного структурного подразделения № 1 Подольской клинической больницы Заира Гасанова рассказала об основных причинах обращений и статистике. Поводом стал Всемирный день борьбы с головной болью, который отмечается 12 сентября.

Как отметила доктор, с начала года с жалобами на головную боль обратились более 3 000 пациентов — и это только в одной из подольских взрослых поликлиник.

Головная боль — одна из самых частых причин обращения к неврологу. По словам доктора, врачи делят их на две группы.

К первичным относятся случаи, когда головная боль и есть основное состояние: нет другого заболевания, которое ее вызвало. Самая распространенная среди первичных — головная боль напряжения. Ее описывают как ощущение «обруча» или плотной шапки вокруг головы.

Другая первичная головная боль — мигрень — проявляется приступами. Боль пульсирующая, нередко с одной стороны.

Вторичные головные боли, как отметила доктор, являются симптомом какого-либо другого заболевания. Они возникают после травмы головы, при инфекциях, синусите, сосудистых нарушениях или при приеме некоторых лекарств.

Не всегда головная боль требует срочных мер. Но есть «сигналы опасности», при которых нужно скорее обратиться за помощью.

Среди них — внезапная и очень интенсивная «громоподобная» боль, тревожные симптомы вроде лихорадки, нарушений зрения, речи. А также боль, которая нарастает и не снимается привычными обезболивающими.

По словам Заиры Гасановой, врачу нужно рассказать, как именно болит, что провоцирует приступ, есть ли другие симптомы. Часто уже на этом этапе можно предположить тип боли.

При необходимости невролог назначит дополнительные исследования. Тактика лечения зависит от диагноза.

Как отметила доктор, важно не заниматься самолечением. Главное — не игнорировать проблему.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.