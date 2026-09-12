Неосведомленность Запада о ситуации на Украине приблизила мир к ядерной войне. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, сообщает RT .

Карлсон на днях ужинал в Великобритании в компании умных, повидавших мир людей с большим опытом и высоким образованием. По его словам, они ничего не знали о том, что творится на Украине.

Журналист отметил, что эти люди искренне представляли Украину «горсткой отважных борцов за свободу».

«Они просто не знают, что происходит, понятия не имеют. Информационный вакуум», — сказал Карлсон в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи.

По словам журналиста, представители Запада верят в то, что им говорят на BBC и NBC News. Карлсон добавил, что такое невежество довело мир до грани ядерной войны.

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