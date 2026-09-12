Больше ста человек станцевали у здания администрации Реутова на флешмобе

В преддверии Дня города у здания администрации Реутова прошел танцевальный флешмоб. Участниками стали больше ста воспитанников творческих кружков Центра культуры и искусств. Ребята подготовили общий номер и станцевали под песню, посвященную родному городу.

К выступлению готовились заранее: репетировали движения, разучивали рисунок танца. Поддержать юных артистов пришли родители, друзья и жители города — многие останавливались, чтобы посмотреть и поаплодировать. Атмосфера получилась по-настоящему праздничной: музыка, солнце, улыбки и море хорошего настроения.

День города Реутов отметит в субботу, 12 сентября. Городу исполнится 86 лет. К празднику готовят большую программу: концерты, мастер-классы, ярмарки и спортивные площадки. Праздничные события развернутся в Центральном парке и у Фабричного пруда. А танцевальный флешмоб стал своеобразной репетицией большого праздника — и напомнил, что Реутов по праву считается городом талантливых и активных людей.

Организаторы обещают, что 12 сентября реутовчан ждет еще больше сюрпризов. Так что приходите всей семьей — будет интересно.

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