Хирург вопреки договору вставил новые импланты россиянке вместо их удаления

Российская блогерша Юлия С. рассказала в соцсетях о недобросовестных действиях хирурга в испанской Барселоне. Он во время операции самовольно изменил согласованный план вмешательства и вставил новые импланты, хотя женщина требовала полностью удалить их.

По словам пострадавшей, в течение нескольких лет она сталкивалась с синдромом грудных имплантов. Он выражался в сильном ухудшении самочувствия, кожных высыпаниях и частых заболеваниях из-за реакций организма на инородное тело.

В связи с этим женщина приняла решение полностью извлечь импланты и сформировать форму груди из собственных тканей. Для этого она выбрала липофилинг. Для проведения операции обратилась к пластическому хирургу в Барселоне.

Врач утвердил порядок процедур и разрисовал зоны забора жира со спины и рук. Операция требовала высокой квалификации и крупных финансовых трат, поскольку пациентка воспитывает троих детей, ранее участвовала в соревнованиях по бодибилдингу и потеряла большую часть жировой ткани.

Однако после выхода из наркоза женщина узнала, что хирург посчитал объем собранного жира недостаточным. Он без согласия клиентки установил новые импланты.

В ответ на шок и категорический отказ женщины от инородных тел в организме, специалист предложил провести повторное вмешательство. В результате гражданка менее чем за сутки перенесла еще один общий наркоз.

В ходе второй процедуры забор тканей проводился уже со спины, рук и ног. Из-за этого все тело пациентки покрылось гематомами, а ношение компрессионного белья сопровождалось сильными болями.

Позднее, получив на руки результаты биопсии, пострадавшая заявила о появлении еще больших вопросов к квалификации и действиям испанского врача.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.