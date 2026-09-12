В Кремле пока не определились с участием Владимира Путина в саммите G20 в США

Вопрос участия президента России Владимира Путина в предстоящем саммите G20, который пройдет в Майами, на данный момент остается нерешенным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Мы — не известно, поедем ли туда, в Майами», — добавил он.

Песков отметил, что нет ясности относительно визита российской делегации в США.

Песков прокомментировал тему на фоне высказываний президента Украины Владимира Зеленского. Он заявлял о намерении провести встречу с российским лидером на полях международной площадки, если тот туда приедет.

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