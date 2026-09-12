Кремль позвал Зеленского в Москву в ответ на предложение Путину приехать в США
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу главы киевского режима Владимира Зеленского о проведении встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита «Большой двадцатки» в Майами. Об этом сообщает ТАСС.
Песков напомнил, что российская сторона ранее уже озвучивала условия для проведения подобного диалога.
По словам пресс-секретаря президента, при наличии реального желания организовать встречу с главой российского государства, Зеленский может совершить визит в Москву. Соответствующее приглашение продолжает оставаться в силе.
«Если он действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он может прилететь в Москву», — добавил Песков.
12 сентября Зеленский сказал, что готов встретиться с президентом РФ на саммите «Большой двадцатки» в американском Майями. Мероприятие пройдет в декабре.
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