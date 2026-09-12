В Подмосковье состоялась сессия ЛДПР по поддержке семей и предпринимательства

В работе форума приняли участие представительницы различных муниципальных образований Московской области. Они занимаются воспитанием детей, уходом за старшим поколением, волонтерской деятельностью, работают в сферах здравоохранения, образовании и бизнесе.

Открывая мероприятие, координатор подмосковного отделения ЛДПР Валерий Селезнев акцентировал внимание на том, что современным женщинам приходится успешно совмещать трудовую занятость, воспитание детей, заботу о близких, общественную работу и предпринимательство. По его мнению, задача государственной политики заключается в создании комфортных условий, облегчающих выполнение этих задач.

В свою очередь, первый заместитель руководителя Центрального Аппарата партийной организации Мария Воропаева указала, что встреча стала эффективной площадкой для прямого диалога с жительницами региона. Озвученные ими инициативы и локальные проблемы должны трансформироваться в конкретные депутатские запросы и законопроекты.

Базовым вектором дискуссии выступил блок мер по поддержке семей с детьми. В рамках этого направления партия предлагает исключить имущественный ценз при оформлении детских пособий, снизить фискальную нагрузку на родителей, внедрить институт «материнской зарплаты» для многодетных матерей, сократить рабочую неделю для родителей на два часа, а также расширить сеть социальных няней и ясельных групп полного дня.

Дополнительно озвучены предложения по запуску льготной программы «Народная ипотека» под 3% годовых и подведению всех необходимых инженерных коммуникаций к земельным участкам, выделяемым под индивидуальное жилищное строительство.

Особый акцент сделан на поддержке семей военнослужащих. Партия настаивает на введении единого федерального статуса для участников СВО и ветеранов боевых действий, а также на запуске централизованной системы сопровождения бойцов и их родственников с возможностью оформления всех выплат и мер социальной поддержки через механизм «одного окна». В обсуждении данной проблематики участвовали военный корреспондент и ветеран боевых действий Изабелла Либерман, а также депутат Совета депутатов городского округа Истра Юлия Степанова, занимающаяся систематической помощью семьям военнослужащих с 2022 года.

Какие еще темы обсуждали

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Участницы форума также затронули темы многодетности, воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, доступность медицины и кадров в лечебных учреждениях. Позиция партии по развитию системы здравоохранения включает наращивание ее финансирования, рост зарплат медперсонала, немедленную остановку процессов оптимизации, сохранение сети поликлиник, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.

В блоке, посвященном женскому предпринимательству и самозанятости, предложено поднять предельную планку дохода для самозанятых гражданок до 3,4 млн рублей, оставлять налоговые отчисления от этой категории в местных бюджетах, упростить фискальный учет. Также хотят обнулить НДФЛ для доходов ниже 50 тыс. рублей.

В завершение Селезнев подчеркнул, что способность женщин брать на себя ответственность и добиваться результатов не должна означать необходимость справляться со всеми трудностями в одиночку. Он отметил высокую заинтересованность партии в привлечении активных женщин к руководящей и депутатской работе.

В Подмосковье в сентябре пройдут две крупные избирательные кампании — в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов. Голосование продлится в течение 3 дней — 18, 19 и 20 сентября. Это сделано для удобства избирателей. В выборах поучаствуют кандидаты от 10 партий: Единая Россия, ЛДПР, Партия прямой демократии, Зеленые, Справедливая Россия, Родина, КПРФ, Партия пенсионеров, Коммунисты России и Новые люди

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