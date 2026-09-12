Воробьев: видим большой интерес к теме беспилотников у подрастающего поколения

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про первый Кубок губернатора Московской области по управлению беспилотниками, который прошел в Балашихе. Мероприятие стало центральным событием ежегодного патриотического фестиваля пилотирования FPV-дронов, который посвятили памяти Героя России Евгения Фадина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Фото - © Сергей Шешин Фото - © Сергей Шешин Фото - © Сергей Шешин Фото - © Сергей Шешин Фото - © Сергей Шешин Фото - © Сергей Шешин Фото - © Сергей Шешин

Организатором кубка стало министерство информации и молодежной политики Московской области при поддержке Минобороны России, администрации г.о. Балашиха и Федерации гонок дронов РФ.

«Мы видим большой интерес к этой теме у подрастающего поколения. В отборочном этапе Кубка приняли участие более 120 пилотов из Московской, Кировской, Оренбургской, Тульской областей, а также из Москвы, Республики Тыва, Красноярского края и т.д. Все больше ребят приходят в кружки по управлению БПЛА, которые мы открываем в школах, а студенты колледжей активно выбирают специальности этого профиля. Мы стараемся создавать все условия, чтобы они могли приобретать необходимые компетенции, реализовывать свои способности в современных технологиях», — заявил Воробьев.

Губернатор выразил надежду, что финалисты, приехавшие в Московскую область из разных субъектов РФ, свяжут дальнейшую жизнь с беспилотной авиацией. Особенно ценным является то, что соревнования проводится в рамках фестиваля памяти Героя России Евгения Фадина. Командир группы беспилотников создавал и использовал новые способы проведения воздушной разведки. Однако погиб при выполнении боевой задачи.

О фестивале пилотирования FPV-дронов

Впервые фестиваль пилотирования FPV-дронов был организован в 2025 году в Коломне. Организовать мероприятие губернатору предложили сослуживцы Фадина. Фестиваль объединил не менее одной тыс. молодых пилотов, специалистов в сфере беспилотных летательных аппаратов солдат, представителей образовательных учреждений и молодежных организаций.

Один из сослуживцев героя России рассказал, что в 2025 году командование части предложило организовать фестиваль пилотирования дронов в память о Фадине. Он скончался, выполняя боевое задание, после чего ему посмертно было присвоено звание Героя РФ.

«Евгений был хорошим, добрым, отзывчивым товарищем. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев идею поддержал. В этом году мероприятие проходит во второй раз. Мы видим, как фестиваль развивается, объединяя всю Московскую область. Сегодня здесь работают разнообразные выставки, собралось большое количество ребят всех возрастов, взрослых людей», — добавил сослуживец Фадина.

Недавно в России появился новый род войск — Войска беспилотных систем. Он быстро развивается. Есть крупный приток в ряды Минобороны из запаса, идущих по зову сердца и велению души.

История жизни Фадина

Евгений Фадин построил военную карьеру, как и его отец. Мужчина проходил службу в Сирии. С апреля 2023 года выполнял боевых задачи в зоне спецоперации. Также руководил группой БПЛА. Скончался, когда проводил эвакуацию личного состава и техники.

Фестиваль в Балашихе посетил и отец Героя России Владислав Фадин. Он рассказал, что сын проходил службу в беспилотной авиации. Мужчина руководил группой, которая атаковала противника на Донецком и Запорожском направлениях.

«От них, их профессионализма очень многое зависело. Некоторые ребята, которых он спас, до сих пор продолжают службу», — добавил Владислав Фадин.

Мужчина рассказал, что в Балашихе проводится второй патриотический фестиваль пилотирования БПЛА в память о Евгении. Первый, организованный в Коломне, собрал большое количество гостей. Однако нынешний фестиваль более масштабный.

«Кроме того, он совпал с Днем города Балашиха, где Женя рос, учился. Я думаю, что это очень важное патриотическое мероприятие для всего Подмосковья», — подчеркнул Владислав Фадин.

Список победителей

На финал Кубка губернатора в Ледовый Дворец «Арена Балашиха» прибыли 32 лучших пилота БПЛА из разных субъектов РФ. Они успешно прошли отборочный этап.

Соревнования проводились в виде гонки на выбывание. Перед этим участников поделили на группы.

В Кубке губернатора Московской области по управлению БПЛА выиграл Федор Соловьев из Серпухова. Второе место занял Ярослав Малинский из Клина. Третьим стал Елисей Тимофеев из Москвы.

Соловьев рассказал, что управляет беспилотниками уже на протяжении трех лет. Попал в сферу через свой православный военно-патриотический клуб имени князя Владимира Храброго. Там набирали людей в группу БПЛА. Соловьеву было интересно, и он туда пошел.

«Сегодня за меня, конечно, болели родители, все очень рады моей победе. Здорово, что у нас в Подмосковье проходят такие соревнования», — добавил победитель кубка.

«Приз зрительских симпатий» дали Артуру Янушкевичу из Дмитрова. За «Волю к победе» награду получил Николай Куков из Серпухова. В борьбе «За лучшее место в симуляторе Квадросим» победил Руслан Измайлов из Балашихи.

Развлечения для гостей выставки

Для гостей мероприятия также была организована выставка. Войсковая часть, в которой проходил службу Фадин, показала образцы боевых беспилотников. Сослуживцы героя РФ поведали о том, как готовят пилотов БПЛА.

Представители образовательных учреждений из Серпухова и Балашихи знакомили посетителей с направлениями подготовки в сферах робототехники, беспилотных летательных систем (БАС) и военной авиации. Также показывали, как функционируют учебные симуляторы.

Еще свои разработки и программы подготовки специалистов в сфере БАС показали Государственный университет просвещения, Щелковский колледж, Егорьевский авиационный технический колледж имени В. П. Чкалова и «Кванториум Балашиха».

«Направление беспилотных летательных аппаратов у нас появилось три года назад, когда спрос на данную специальность возрос. Тогда мы набрали более 200 курсантов. В следующем году будет первый выпуск. Хочу отметить, что с каждым годом растет количество заявлений, поэтому увеличиваем число бюджетных мест. В 2026-м конкурс был около 14 человек (на место). Причем, 80% студентов — девушки. Поступили самые достойные. Стараемся делать все, чтобы обеспечивать беспилотную авиацию качественными кадрами», — рассказал замдиректора Егорьевского авиационного технического колледжа имени В. П. Чкалова по учебно-воспитательной работе филиала МГТУ ГА Игорь Демянчук.

Во время выставки чемпионы мира по авиамоделированию показали гостям образец реактивного двигателя российской разработки. На интерактивной площадке «Квадросим» гости имели возможность попробовать себя в роли пилота малых дронов. Также они имели возможность поработать на гоночных и технических симуляторах.

Помимо этого, всем желающим предлагали сыграть в «Дрон-баскетбол», посетить мастер-классы «Волонтеры Подмосковья» и организации «Золотые руки ангела».

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