Воспитательница систематически издевалась над детьми в детском саду в Сочи

Родители воспитанников одного из детских садов, расположенного в Адлерском районе города Сочи, заявили о регулярных фактах физического и психологического насилия над детьми со стороны одного из педагогов. Об этом сообщает жительница города Лика Г. в соцсетях.

По ее словам, ребенок и его сверстники регулярно подвергались рукоприкладству и издевательствам. Воспитатель применяла к ним физическую силу.

Она наносила детям удары по голове, хватала воспитанников за волосы, таскала за уши и силой бросала на кровати во время тихого часа. В качестве наказания педагог отводила детей в ясельную группу или закрывала их в темном туалете. Из-за этого у несовершеннолетних развился устойчивый страх перед посещением уборной.

Кроме того, сотрудница учреждения ограничивала детей в питьевой воде, силой запихивала еду в рот до рвотных позывов. Также заставляла есть пищу с пола, запрещала ходить в туалет, мыть руки после прогулок и играть в игрушки. Нередко женщина вынуждала малышей просто сидеть на стульях без проведения развивающих занятий.

Отдельное внимание в обращении уделено эпизодам психологического давления с использованием опасных предметов. Воспитатель демонстрировала детям ножницы, угрожая отрезать им язык или голову. Также педагог уединялась в отдельной комнате с ребенком, имеющим задержку речевого развития, удерживая инструмент при себе.

На фоне происходящего у дошкольников проявились симптомы сильного стресса. Родители заметили у них регулярный плач, замкнутость, нарушения сна, физические боли и категорический отказ посещать детский сад.

Авторы обращения подчеркнули, что многочисленные жалобы в адрес заведующей образовательным учреждением не принесли результатов, а руководство учреждения полностью проигнорировало проблему. Родители направили официальные заявления во все компетентные и правоохранительные инстанции. Также они призвали общественность к максимальному распространению информации для проведения объективного расследования и привлечения виновных к ответственности.

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