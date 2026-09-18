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Мужчина погиб в страшной аварии в Петрозаводске

Происшествия

На перекрестке улиц Володарского и Л. Толстого в Петрозаводске произошла смертельная авария, один человек погиб, сообщила пресс-служба МВД по Карелии.

В 12:40 в пятницу в городе столкнулись автомобили Nissаn и Gac. После столкновения Nissan перевернулся на крышу.

В результате ДТП пассажир Nissаn 1961 года рождения погиб.

На месте дорожной аварии работают полицейские. Движение транспорта на перекрестке ограничили.

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