«Живодеры»: Гай Германика покрасила змею ради съемок фильма

Россиянка Ксения рассказала в своем блоге iksenik, что режиссер Валерия Гай Германика сейчас снимает фильм. Для одной сцены ей понадобилась змея другого цвета, поэтому съемочная группа просто покрасила живую рептилию.

«Есть нейросети, спецэффекты, есть змеи нужного цвета — но почему-то победила идея намазать краской живое существо», — возмутилась Ксения.

Она также разместила видео, где показано, как змею красят в черный.

Комментаторы назвали режиссера и съемочную группу «живодерами». Некоторые понадеялись, что краска была пищевая. А были и те, кто предложил в следующий раз просто привести на площадку змею нужного цвета.

«Я не понимаю, как можно вообще до такого додуматься», — поддержала Ксению одна из подписчиц.

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