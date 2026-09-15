В Истре обновят более 11 км тепловых сетей до конца года

В муниципальном округе Истра в 2026 году планируют обновить более 11 км тепловых сетей, включая участки на нескольких улицах города Истра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципальном округе Истра продолжается обновление тепловых сетей. Изношенные трубопроводы меняют в городах, селах и поселках, чтобы снизить риск аварий и перебоев с отоплением и горячим водоснабжением.

За последние пять лет по государственной программе в округе заменили около 25 км двухтрубных тепловых сетей. В Дедовске обновили 9,6 км, в Истре на улице Советской — 3,4 км, в Глебовском — 3,2 км, в Павловской Слободе — 3 км, в Рождествено — 2,6 км, в Покровском — 1,6 км. Еще около 15 км трубопроводов «Истринская теплосеть» заменила по производственной программе на участках, обслуживаемых котельными округа.

Вместо старых труб монтируют новые с теплоизоляцией из пенополиуретана, которая снижает потери тепла. Диаметр трубопроводов сохраняют в соответствии с действующей схемой теплоснабжения.

В 2026 году работы ведут в Истре. На улице Босова меняют сети от центрального теплового пункта № 1 к жилым домам и детскому саду № 47, на улице Адасько — между тепловыми пунктами № 1 и № 2. Также обновляют участки от теплового пункта № 3 к домам на улице 9-й Гвардейской Дивизии и от теплового пункта № 4 на улице Шнырева. Всего в этом году планируют обновить более 11 км сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что „подходит“ к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.