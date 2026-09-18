В Рузском округе завершают обновление подхода к Дому культуры в Сытькове

В деревне Сытьково Рузского муниципального округа завершают благоустройство пешеходной зоны, ведущей к местному Дому культуры. Специалисты заканчивают асфальтирование территории.

Следующим этапом станет укрепление склона, которое позволит предотвратить возможные оползни и разрушение грунта. Сотрудники Дома культуры также планируют высадить гортензии возле обновленного подхода.

«Ранее местные жители обращались ко мне с просьбой провести здесь ремонт. Теперь ждать осталось недолго. Уверен, что обновленная территория будет долгое время радовать жителей и гостей деревни», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин отметил, что благоустроенный подход к культурному учреждению сделает посещение Дома культуры более комфортным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.