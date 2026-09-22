Жители домов на Дзержинского попросили отремонтировать затопляемый двор

Жильцы домов № 42к2 и № 42к3 на улице Дзержинского пожаловались на разрушенный двор, подтопления и опасную детскую площадку. Они попросили власти провести обследование и начать ремонт, сообщает КомсаNews .

Во дворе напротив строящегося жилого комплекса разрушен асфальт: территория покрыта ямами и ухабами. Во время дождей и таяния снега ее затапливает, лужи держатся неделями, а спецтехника не может проехать к подъездам.

Жильцы также указали на отсутствие безопасного покрытия на старой детской площадке и нехватку организованных парковочных мест. Они не первый год подавали заявки на участие в программах «Благоустройство дальневосточных дворов», «1000 дворов» и проектах территориального общественного самоуправления, но в программы двор не включили.

«Наш двор сегодня — это „болевая точка“ микрорайона», — подчеркнул мужчина.

Жители попросили губернатора Дмитрия Демешина обследовать территорию, отремонтировать проезды, обустроить парковку, заменить площадку и решить вопрос с ливневой канализацией. Границы и принадлежность участков еще предстоит установить: дома обслуживает ООО «УК „Амурлифт“», но часть земли может быть муниципальной.

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