Медвежонок пришел к работницам угольного разреза в Мысках

Медвежонок несколько раз приходил к вагончику сотрудниц угольного предприятия в Мысках, пытался войти и искал еду, сообщает Сiбдепо .

Видео очередного визита медвежонка к работницам угольного предприятия появилось в соцсетях. По словам автора ролика, зверь приходит к вагончику, пытается попасть внутрь и просит еду.

После отказа людей медвежонок начал есть объедки из урны. Специалисты не раз призывали жителей Кузбасса не оставлять пищевые отходы на улицах, участках и в местах отдыха в лесу: запах привлекает хищников.

В Томской области жителей также попросили отказаться от походов за грибами и отдыха в лесу из-за активности медведей. В Екатеринбурге медведь вышел к отдыхающим профилактория; на место выехали правоохранители и охотники.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.