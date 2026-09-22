Росфинмониторинг исключил школьника Данила из перечня террористов

Росфинмониторинг исключил девятиклассника Данила из перечня террористов и экстремистов после прекращения дела о поджоге на железной дороге. Подростка обманом втянули в преступление, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Год назад мошенники убедили Данила, что он выполняет секретное задание российских спецслужб. Они представились сотрудниками ведомств, запугали подростка уголовным преследованием родителей и заставили передать деньги, а затем поджечь оборудование на железной дороге. Дело по статье 205 Уголовного кодекса России «Террористический акт» прекратили.

«Не верьте, что с вами связался сотрудник спецслужб по телефону или в соцсетях. Они так не делают. Если вам говорят, что это конфиденциально и никому нельзя говорить, сразу бегите и всем рассказывайте. Рассказывайте обо всем родителям!» — рассказал Данил.

Подростка задержали после задания разбить стекло в здании, где, как ему сказали, работал мошеннический кол-центр. Он провел в следственном изоляторе в общей сложности 11 месяцев и понял, что общался с вербовщиками, только после задержания. По словам Данила, теперь он не отвечает на звонки с незнакомых номеров.

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