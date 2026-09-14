Москвич брызгал зеленкой в прохожих из-за плохого настроения

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На улице в столице мужчина брызгал зеленкой в прохожих из-за плохого настроения. У него было плохое настроение после лечения от наркозависимости, сообщает «Осторожно, Москва» .

Житель столицы так развлекался 27 августа. Прохожие, на которых он кричал и брызгал зеленкой, обратились в полицию.

После задержания хулиган объяснил, что просто злился после реабилитации от наркотической зависимости.

На суде горожанин признал свою вину. Мужчине назначили 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

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