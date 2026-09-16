сегодня в 12:59

Рабочий в кабине крана отводил конструкцию от огня при пожаре на юге Москвы

На территории строящегося ЖК на юге Москвы, где произошел пожар, в кабине крана находился рабочий и пытался отвести висящую конструкцию подальше от пламени. Об этом сообщает Baza .

Инцидент произошел в районе Бирюлево Восточное по адресу: улица Загорьевская, дом 4, строение 10.

На территории строящегося здания вспыхнули строительные материалы. Из-за этого с крыши многоэтажки поднялся густой столб дыма.

Находившийся на высоте в кране рабочий до последнего удерживал конструкцию и отводил ее от огня.

На опубликованной записи показано, что от крыши здания шел черный дым.

По данным ГУ МЧС России по Москве, к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники службы. Они приняли все необходимые меры и полностью ликвидировали загорание. По данным экстренных служб, сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.