Хлебопекарное предприятие «Каравай-СВ» из Пушкинского городского округа изготовило полный комплект выпечного реквизита для художественного фильма «Последний богатырь. Колобок». Фигурные хлеба, булочки, декоративные караваи и ягодные пироги пекари сделали вручную по индивидуальным рецептурам с учетом художественного замысла и сцен съемок.

Предприятие выпускает продукцию преимущественно опарным способом, применяя технологии длительного холодного тестоведения, пшеничные и ржаные закваски. Производственный цикл занимает более 20 часов, а большую часть ассортимента выпекают в печах с каменным подом. Ежедневно предприятие производит около 200 видов хлебобулочных изделий, включая зерновые, отрубные и ржаные сорта, а также продукцию с сухофруктами, орехами и семенами.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что по итогам семи месяцев 2026 года Подмосковье сохранило первое место в России по производству хлеба и хлебобулочных изделий. Объем выпуска составил 422 тыс. тонн. На регион приходится 34% производства этой продукции в Центральном федеральном округе и 12% общероссийского объема.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.