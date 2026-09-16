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Пожарные потушили огонь в строящемся здании в Бирюлеве Восточном

Специалисты ликвидировали пожар, который произошел в здании в Бирюлеве Восточном, сообщает ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание случилось по адресу: улица Загорьевская, д. 4, стр. 10. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь возник в строящемся здании.

Там загорелись строительные материалы. Принятыми мерами огонь был потушен.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Сети появились кадры с места ЧП. На одном из снимков запечатлен строящийся многоэтажный дом, над которым вьются клубы черного дыма. Сообщалось, что возгорание произошло в районе ЖК «Загорье».

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