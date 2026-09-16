Почти 3 тыс жителей Подмосковья получили видеоконсультации по ЖКУ

Почти 3 тыс. жителей Подмосковья воспользовались видеоконсультациями специалистов «МосОблЕИРЦ» для решения вопросов о начислениях за ЖКУ без визита в офис, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Почти 3 тыс. жителей Московской области воспользовались новым сервисом Единого расчетного центра Подмосковья — видеоконсультациями со специалистами. Дистанционный прием помогает разобраться в начислениях за жилищно-коммунальные услуги без личного визита в офис.

Видеоконсультация проходит в формате приема у профильного специалиста. Житель может задать вопрос, уточнить детали и выбрать видеозвонок или аудиоконференцию.

Для записи необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», перейти в раздел «Веб-консультант» и выбрать дату и время. Запись доступна на ближайшие две недели, начиная со следующего дня. В течение часа после оформления заявки на электронную почту приходит письмо со ссылкой на звонок, через которую при необходимости можно перенести встречу.

Для консультации подойдут компьютер или смартфон. Для идентификации во время приема потребуется паспорт. В ведомстве также рекомендуют заранее проверить работу устройства и выбрать комфортное место для общения.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что Единый расчетный центр внедряет цифровые технологии для взаимодействия с жителями. Основные вопросы касаются задолженности за ЖКУ и корректности начислений в ЕПД за отопление, водо-, электро- и газоснабжение. По его словам, число обращений по этим темам снижается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.