Пассажиры Мострансавто совершили 167 млн поездок по соцкартам

Пассажиры Мострансавто с начала 2026 года совершили более 167 млн поездок по социальным картам, что составляет около 46% всех поездок в автобусах предприятия, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала 2026 года пассажиры Мострансавто совершили более 167 млн поездок по социальным картам. На них приходится около 46% от общего числа поездок в автобусах предприятия.

Больше всего поездок зарегистрировали в МАП № 10 Королева — около 23 млн. В МАП № 12 Ногинска совершили 20 млн поездок, в МАП № 11 Балашихи — свыше 18 млн.

Самым востребованным стал маршрут № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная», на котором совершили 1,1 млн поездок по социальным картам. Далее следуют маршрут № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» с 1 млн поездок и маршрут № 21 «ст. Пушкино — Красноармейск» с 911 тыс. поездок.

Мострансавто также принимает к оплате банковские карты и транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» в тарифе «Кошелек». Предприятие обслуживает более 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линии выходят свыше 5 тыс. автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связанности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.