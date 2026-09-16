Выставка «Боги и люди» открылась в Серпухове

Выставка «Боги и люди. От мифа к истории» открылась 16 сентября в Серпуховском историко-художественном музее. Экспозиция объединила более 60 произведений русского и западноевропейского искусства, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка посвящена жанру исторической картины и проходит в галерее «Каретный сарай». В специально созданных интерьерах представлены живопись, скульптура, предметы быта и воинское снаряжение, которые помогают раскрыть историю в красках.

В экспозицию вошли работы Крамского, Сурикова, Репина, Васнецова, Нестерова, Поленова, Ге, а также западноевропейских мастеров Лебрена, Дициано и Риччи. Посетители увидят библейские сюжеты, античные мифы и произведения, посвященные истории России, в том числе «Праздник Вакха», «Тайную вечерю», «Страшный суд», «Дмитрий Донской на Куликовом поле» и «Покорение Новгорода».

Проект объединил собрания Государственного Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Музея Москвы, музеев Серпухова, Нижнего Новгорода и Иванова, а также частных коллекций. Серпуховский музей предоставил 24 картины, 10 скульптур, икону и 35 предметов декоративно-прикладного искусства; часть работ ранее не покидала запасники.

Пространство дополнили мультимедийными технологиями и ароматами, созданными совместно с брендом «Библиотека ароматов». Выставка будет работать до 28 марта 2027 года, 0+. Билеты доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.

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