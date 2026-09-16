сегодня в 13:23

Предпринимателей пригласили на маркет «100% Подмосковье» в Мытищах

Маркет локальных брендов «100% Подмосковье» пройдет в Мытищах 26 и 27 сентября, заявки от малого и среднего бизнеса принимают до 21 сентября, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Маркет локальных брендов «100% Подмосковье» пройдет в Мытищах 26 и 27 сентября. К участию приглашают представителей малого и среднего бизнеса Московской области.

Предприниматели смогут представить продукцию потенциальным покупателям, познакомиться с коллегами и установить деловые контакты. Участие бесплатное, однако число мест ограничено.

Для участия необходимо пройти предварительный отбор и подать заявку до 21 сентября по ссылке.

Предстоящий маркет станет 15-м мероприятием цикла «100% Подмосковье». Проект объединяет региональных производителей и предпринимателей, помогая продвигать локальные бренды и расширять взаимодействие с покупателями и деловыми партнерами.

Организаторами выступают министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и центр «Мой бизнес» Московской области в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Информация о поддержке бизнеса доступна на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“, — заявил Воробьев.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.