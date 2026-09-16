Подмосковье выставит на торги 3 объекта областной собственности

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В Подмосковье в сентябре и октябре пройдут торги по продаже пакета акций подольского полиграфического комплекса и двух имущественных комплексов в Коломне и Шатуре, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Московская область выставила на приватизацию пакет акций АО «Издательско-полиграфический комплекс „Подольская фабрика офсетной печати“ и два имущественных комплекса. Торги проводят в рамках прогнозного плана приватизации областного имущества.

Продажа 49% уставного капитала АО «ИПК „ПФОП“ — 35 606 634 акций — состоится 24 сентября на электронной площадке АО „РАД“. Начальная цена пакета составляет 199 505 000 руб. Заявки принимают до 17 сентября по ссылке.

В Коломне на торги выставят здание бывшего психоневрологического диспансера площадью 186 кв. м с земельным участком 361 кв. м по адресу: улица Девичье поле, дом 15. Начальная цена составляет 4 268 000 руб. с учетом НДС. Заявки принимают до 1 октября по ссылке, торги назначены на 5 октября.

В поселке Мишеронский Шатуры продается бывшая ветеринарная амбулатория площадью 190,7 кв. м с участком 7 967 кв. м на улице Пролетарской, 24. Начальная цена комплекса — 260 933,37 руб. с учетом НДС. Подать заявку можно до 8 октября по ссылке, торги пройдут 12 октября.

Объекты областной собственности, доступные для аренды и покупки, размещены на ресурсе ЕАСУЗ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.