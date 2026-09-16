В Рошале строят образовательный комплекс на 750 мест

Строители в Рошале продолжают возводить образовательный комплекс со школой на 550 мест и детским садом на 200 мест. Открыть учреждение планируют в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Образовательный комплекс со школой на 550 мест и детским садом на 200 мест строят на улице Фридриха Энгельса, 28А в Рошале. Работы ведут по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Строительная готовность объекта составляет около 15%. Рабочие выполнили фундаментную плиту, вертикальные несущие конструкции и перекрытие цокольного этажа. На площадке задействованы 62 специалиста и три единицы техники.

В школьном блоке разместят классы и лаборатории, актовый и спортивный залы, столовую и библиотечно-информационный центр. В детском саду оборудуют групповые помещения, залы для физкультуры и творчества, пищеблок. На территории создадут спортивные и игровые площадки, зоны отдыха, площадки для общешкольных мероприятий, проезды и тротуары. Открыть комплекс планируют в 2028 году.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.