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В Кашире начали укладывать асфальтобетон на подъезде к ОЭЗ «Кашира»

Строители возобновили строительство дороги «Озеры — Кашира» — Новоселки, которая обеспечит подъезд к особой экономической зоне «Кашира» в городском округе Кашира. Работы планируют завершить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Кашира возобновили строительство автодороги «Озеры — Кашира» — Новоселки. На участке длиной более 300 метров рабочие укладывают асфальтобетонное покрытие. Общая готовность дороги составляет 23%, всего объекта — 56%.

«На стройплощадке задействованы семь рабочих и шесть единиц техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно специалисты переустраивают инженерные коммуникации, готовятся к врезке участка газопровода и завозят материалы для устройства наружного освещения. Проект предусматривает строительство двухполосной дороги, тротуара и локальных очистных сооружений на участке протяженностью 1,9 км в районе деревни Новоселки. Трасса соединит региональную дорогу «Озеры — Кашира» с территорией ОЭЗ «Кашира», где расположены промышленные и инвестиционные площадки. Строительство планируют завершить до конца 2026 года.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале в МАХ.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.