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В Подмосковье задержали группу лиц, которые обслуживали сим-боксы для мошенников

УФСБ России по Москве и Московской области пресекло деятельность группы лиц, которая обеспечивала работу сим-боксов, используемых в мошеннических целях, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что подозреваемые — уроженцы России и стран СНГ — арендовали квартиры на территории Подмосковья, где размещали полученную от курьеров аппаратуру. В целях совершения мошеннических действий они осуществляли функционирование шлюзов и маршрутизаторов для использования сим-боксов и сим -банков. Злоумышленники действовали по заданию иностранных спецслужб.

В отношении двух фигурантов были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой лиц). Их отправили под арест.

Также управление вычислило еще 17 участников схемы. Все они задержаны, а оборудование изъято.

Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершения преступлений.

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