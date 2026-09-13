Заломал руку, подставил подножку: мужчина напал на москвичку в метро

Она уточнила, что сначала он толкнул ее перед спуском на эскалаторе, но она не обратила внимания. Потом, когда она спешила к вагону, то обогнала этого же пассажира, а он напал на нее, схватил за руку, оттянул назад и подставил подножку.

По словам девушки, она упала и расшибла локоть, а мужчина повернулся, улыбнулся и ушел.

«Мне понадобилась неделя, чтобы собраться и рассказать об этом, первые пару часов я просто ревела и чувствовала себя виноватой вообще непонятно за что, потом дошло, что просто не все в этом мире адекватные», — отметила Екатерина.

Она уточнила, что надо было бы пожаловаться на агрессивного незнакомца, но тогда на это не хватило сил.

Комментаторы назвали агрессора «мразью» и «неадекватом».

«Герой какой. С женщиной справился», — сказал один из подписчиков.

Также люди посоветовали девушке написать заявление на агрессивного пассажира, чтобы в полиции было как можно больше заявлений, вдруг этот человек также на кого-то напал.

«На каждой станции метро полиция есть. Я бы сразу к ним пошла, как раз свежая травма присутствует. Конечно, не знаю, какой смысл будет от полиции, найдут ли мужика, но башку ему лечить точно надо», — добавила подписчица.

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