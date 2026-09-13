Ефимов: Рублево-Архангельскую линию метро продлят до Красногорска

Для обеспечения транспортной связи Москвы и Подмосковья Рублево-Архангельская линия метро будет продлена до Красногорска. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал про планы продлить метро в Химки, Мытищи, Балашиху и Красногорск. До 2035 года в столице и

Московской области возведут 35 новых станций, 12 из них расположатся непосредственно в Подмосковье.

«Обеспечение эффективного транспортного сообщения между Москвой и Московской областью является одной из приоритетных задач. Активно ведется разработка проекта продления Рублево-Архангельской линии метро до Красногорска. На участке “Новорижская” – “Изумрудные холмы” длиной шесть километров планируется размещение двух станций под проектными наименованиями “Красногорск” и “Изумрудные холмы”», – отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Ожидается, что благодаря этому улучшится транспортное обслуживание территории, прогнозируемое население которой составляет 610 тыс. человек.

В будущем Рублево-Архангельская линия метро свяжет ММДЦ «Москва-Сити» и Красногорск. Пассажиры получат возможность быстро и удобно пересаживаться на МЦК, МЦД, а также на Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии. По прогнозам, к 2030 году пассажиропоток этой линии увеличится втрое и превысит 250 тыс. поездок за сутки.

Вместе с развитием метрополитена ведется комплексное градостроительное планирование зон рядом с новыми станциями.

«При разработке проектов планировки территории мы сразу предусматриваем строительство подъездов к новым станциям, расположение инженерных коммуникаций и появление сопутствующей инфраструктуры. Новые станции гармонично впишутся в существующую городскую среду и будут соответствовать стандартам благоустройства», – рассказали в Департаменте градостроительной политики столицы.

Также в Департаменте добавили, что новые станции органично войдут в уже сложившуюся городскую застройку и будут отвечать принятым стандартам благоустройства.

Рублево-Архангельскую линию метро 5 сентября открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Она стала 17-й в метрополитене города. Это соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».