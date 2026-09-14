«Земля наша выгорела»: в Ямале готовятся к тяжелой зиме после пожаров

Этим летом в тундре на Ямале произошло более 900 природных пожаров на площади почти 8 тыс. кв. км. О том как переживали эти ЧП рассказала семья Ядне из Находкинской тундры, сообщает Ura.ru .

«Чум был наполнен дымом сверху до низу. Нечем было дышать», — отметила Регина Ядне.

Дети делали маски из подручных материалов.

«Почти вся тундра сгорела по всему Ямалу», — прокомментировала Ядне самые свирепые пожары, которые она только помнит.

По ее словам, у оленей иногда загорались копыта. Пока часть семьи стояла со стадом вблизи пожаров, некоторые детеныши погибали из-за дыма.

Ядне рассказала, что одна семья выбиралась из горевшей тундры с помощью веревки, которой они обвязались, чтобы никого не потерять в густом дыму. Их стадо разбежалось. Оленей они собрали уже после того, как огонь погас. Сейчас им предстоит кочевать за 500 км, так как пастбища выгорели.

Из-за жары в тундре загорелся сухой ягель, которым зимой питаются олени. Старейшина Николай Ядне считает, что на полное восстановление ягеля уйдет около 30 лет.

При этом, по словам председателя ямальского парламента Сергея Ямкина, ситуация не критичная, так как в выгоревшей части оленеводство не сильно развито.

А глава аппарата экологического комитета Госдумы Елена Панова думает, что нужно внимательно изучить, в каком состоянии теперь тундра. Большое число возгораний в регионе могло повлиять на кормовую базу для оленей.

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