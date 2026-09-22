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Двухлетний мальчик выпал с пятого этажа на востоке Москвы

Происшествия

Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже на Борисовской улице в Москве. Врачи госпитализировали ребенка в тяжелом состоянии, сообщает «Сайт MK.Ru».

Все произошло днем в понедельник на Борисовской улице на востоке Москвы.

Двухлетний мальчик оперся на москитную сетку в квартире и выпал из окна пятого этажа.

Ребенок получил тяжелые травмы. Врачи госпитализировали его и оказывают необходимую помощь.

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