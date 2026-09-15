Трое неизвестных напали на водителя трамвая в Нижнем Новгороде

Трое неизвестных разбили стекла трамвая и избили водителя на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Пострадавшего доставили в больницу, сообщает ИА «Время Н» .

Все произошло 14 сентября в 21:30 у дома № 110 на проспекте Гагарина в Приокском районе. Водителю трамвая ООО «Экологические проекты» сообщили о драке в салоне, после чего он остановил вагон и открыл двери.

Из трамвая вышли трое неизвестных. Они бросали камни в вагон и разбили лобовое и боковое стекла. Когда водитель нажал тревожную кнопку, мужчины проникли в кабину и напали на него.

Врачи осмотрели пострадавшего на месте и доставили его в больницу, где диагностировали сотрясение головного мозга.

«Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая на производстве. Ожидаем медицинское заключение», — уточнил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

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