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Пробка образовалась из-за массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Происшествия
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Фото - © Telegram/Москва с огоньком

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей такси произошло в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла в пятницу днем в районе дома № 41 на Кутузовском проспекте. В результате столкновения нескольких автомобилей дорожное движение в сторону центра затруднено.

На месте ДТП работают городские оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Как пишет TG-канал «Осторожно, Москва», в районе станции метро «Кутузовская» столкнулись 7 автомобилей, в том числе и «ГАЗель» и такси. В результате ДТП есть пострадавшие.

На опубликованных TG-каналом «ДТП и ЧП Москва и МО» видно, как при столкновении сильные повреждения получили два автомобиля такси и кроссовер. Обломки автомобилей от удара разлетелись на десятки метров.

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