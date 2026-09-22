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Андрей Воробьев представил нового главу Коломны Виктора Верещагина

Общество

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил Виктора Верещагина в должности ВРИП главы городского округа Коломна.

«Обратим внимание на кадровое изменение — городской округ Коломна возглавит Верещагин Виктор Александрович. Он уроженец Коломны, в школе учился в Коломне, город знает хорошо, а Александр Владимирович (Гречищев — ред., экс-глава) избран депутатом», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководителями ведомств и главами муниципалитетов.

Гречищев, руководивший округом на протяжении 5 лет, досрочно прекратил свои полномочия.

Губернатор поблагодарил его за проделанную работу и предложил остаться в муниципальной команде в качестве председателя Совета депутатов.

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