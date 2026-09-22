Россияне стали чаще выбирать ресейл и аренду вместо новых покупок

Россияне стали реже покупать новую одежду и обувь, но активнее выбирают подержанные вещи и прокат. Эксперт связал этот тренд с изменениями рынка, ростом цен и дорогими кредитами, сообщает АБН24 .

В июле продажи новой одежды и обуви в Центральной России снизились. Посещаемость модных магазинов упала на 6% по стране и на 9% в Москве. Продажи женской одежды на рынке ресейла выросли на 37%, мужской — на 26%.

«Рост популярности подержанных товаров и аренды в России — прямое следствие серьезных перемен на розничном рынке. Уход ряда компаний привел к перераспределению товарных потоков, оставшиеся товары заметно подорожали, а новые игроки только начинают закрепляться на рынке. Именно это изменение рыночной структуры и стало главной причиной растущего интереса к ресейлу», — считает доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков.

Эксперт также связал спрос на аренду строительной техники с сезонностью и ростом ее стоимости. По его словам, высокая ключевая ставка делает кредиты дороже, поэтому покупатели выбирают более доступные подержанные товары или прокат. На вторичный рынок также влияют осознанное потребление и интерес к винтажным вещам.

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