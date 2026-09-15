Суд подтвердил включение ООО «МКСМ» в реестр недобросовестных поставщиков

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы о включении ООО «МКСМ» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Администрация городского округа Солнечногорск обратилась в Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой внести сведения об ООО «МКСМ» в реестр недобросовестных поставщиков.

Поводом стал односторонний отказ от исполнения контракта на замену участка трубопровода теплоснабжения. Управление признало действия компании не соответствующими закону и включило сведения о ней в реестр.

ООО «МКСМ» оспорило это решение в суде. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании и подтвердил законность решения ведомства по делу № А40-41361/26.

Реестр ведется в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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