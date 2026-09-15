До 7 лет тюрьмы: 71-летняя бабушка на самокате сбила пенсионерку

Авария произошла 17 августа 2024 года. По версии следствия, 71-летняя женщина ехала на электросамокате без водительских прав по встречной полосе и сбила стоявшую у края дороги 65-летнюю пенсионерку.

«Женщина, не имея водительских прав, двигаясь по встречной полосе проезжей части с небезопасной скоростью, не заметила стоявшую на краю дороги 65-летнюю пенсионерку и совершила наезд на нее. Потерпевшая получила закрытую черепно‑мозговую травму с переломом костей черепа и ушибом головного мозга», — сообщили в региональной прокуратуре.

Эксперт установил, что электросамокат мощностью 500 Вт относится к категории мопедов. Женщину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью. Статья предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

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