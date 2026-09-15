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Не вписался в поворот: мусоровоз перевернулся на проспекте Мира в Москве

ДТП с участием мусоровоза произошло на проспекте Мира в Москве. Спецтехника не вписалась в поворот с Трифоновской улицы, сообщает «Подъем» .

При совершении маневра грузовик перевернулся. В результате все содержимое его кузова разлетелось по тротуару.

В Сети появились кадры с мечта ДТП. В ролике запечатлено, как неравнодушные прохожие достают водителя мусоровоза из кабины. Рядом лежат горы мусора, разлетевшиеся по тротуару.

Предварительно, водитель не пострадал. На место прибыли скорая помощь и спасатели.

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