Прощайте, скидки: что на самом деле произойдет с ценами на авто осенью 2026

Осенью 2026 года в России ожидается умеренное удорожание новых автомобилей в среднем на 3–5%, однако резкого скачка стоимости машин не произойдет, рассказал РИАМО аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

Российский автомобильный рынок постепенно выходит из периода масштабных дисконтов. Как пояснил эксперт, складские запасы дилеров заметно сократились, поэтому острой необходимости активно распродавать машины со скидками больше нет. Дополнительное давление на стоимость авто оказывают текущий курс рубля и ожидания очередной индексации утилизационного сбора. При этом аналитик подчеркнул, что автопроизводители и дилеры физически не смогут резко переписать прайс-листы вверх из-за сдерживающих факторов.

«Спрос по-прежнему сдерживают дорогие автокредиты и высокая ключевая ставка на уровне 14% годовых. Скорее удорожание будет происходить постепенно, в том числе через сокращение скидок, бонусов и специальных программ», — отметил Чернов.

Ситуация на рынке будет развиваться неравномерно в зависимости от происхождения автомобиля: импортные модели могут подорожать сильнее остальных, так как их стоимость напрямую зависит от валютных колебаний и утильсбора. Локализованные модели (произведенные внутри страны) продемонстрируют более спокойную и стабильную ценовую динамику.

По базовому прогнозу аналитика, до конца осени новые машины прибавят в цене 3–5%, а общего снижения стоимости ждать не стоит. Специальные предложения сохранятся лишь на отдельные модели, но массовых распродаж, как раньше, на рынке больше не будет.

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