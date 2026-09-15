Ираклий Кобахидзе 15 сентября заявил, что власти Грузии считают пресечение русофобии важной задачей. По его словам, это необходимо для защиты традиционного гостеприимства и предотвращения навязанных конфликтов.

«Наша цель — пресечь русофобию на корню. Ксенофобия в целом и русофобия в частности — это явление, хуже которого трудно себе что-либо представить. Оно предполагает попытки убедить людей в том, что та или иная нация может быть плохой», — сказал Кобахидзе в эфире телеканала «Рустави-2».

Премьер заявил, что враждебность к гражданам России искусственно насаждают деструктивные внешние силы. Он отметил, что даже в 2008 году в Грузии не выступали против российских туристов. По словам Кобахидзе, организаторы кампании стремятся спровоцировать политическую эскалацию и создать экономические трудности для страны.

9 сентября председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что обострение отношений с Россией не отвечает национальным интересам страны.

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