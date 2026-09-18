«Р-Фарм» разрабатывает препарат для терапии неврологических нарушений

Группа компаний «Р-Фарм» совместно с Ярославским государственным медицинским университетом начала разработку лекарственного препарата для терапии хронического неврологического заболевания. Компания занимается разработкой и производством лекарств и реализует проекты в нескольких регионах России, в том числе в подмосковном наукограде Пущино.

Проект включает полный цикл создания препарата: подбор фармацевтической композиции, отработку параметров на пилотных установках и перенос технологии на действующие производственные мощности.

«Мы стремимся как можно быстрее обеспечить пациентов, нуждающихся в длительной лекарственной поддержке, новыми терапевтическими решениями. Сотрудничество с академическими коллективами — один из важнейших инструментов для такого ускорения», — сообщил директор департамента по стратегическим проектам «Р-Фарм» Андрей Бурков.

Ректор ЯГМУ, академик РАН, профессор Александр Хохлов отметил, что сотрудничество позволяет университету применять фундаментальные знания в реальном секторе, а компании получать доступ к передовым научным компетенциям.

«Результатом станет укрепление технологической базы отечественной фармпромышленности и появление современных терапевтических опций для российского здравоохранения», — отметил Александр Хохлов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.