Жительница Королева проголосовала на дому в 99 лет

99-летняя труженица тыла Евдокия Анпилогова в первый день выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы проголосовала на дому в Королеве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

99-летняя труженица тыла, вдова ветерана Великой Отечественной войны Евдокия Даниловна Анпилогова проголосовала на дому в первый день выборов депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Заявку она оформила через социального работника, а представители участковой избирательной комиссии заранее согласовали дату и время визита.

Процедура голосования заняла не более десяти минут.

«Я всегда принимаю участие в выборах, сколько себя помню. Это гражданский долг. Сейчас тяжело дойти до участка, поэтому хорошо, что комиссия сама приехала ко мне домой. Спасибо за заботу!» — поделилась впечатлениями Евдокия Даниловна.

Евдокия Анпилогова родилась в 1927 году в Рязанской области. Она начала работать в 12 лет из-за тяжелой болезни матери. В годы войны трудилась наравне со взрослыми, после Победы переехала в Подмосковье, работала лесорубом и на стройке. С 35 лет и до пенсии трудилась на одном из московских заводов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.