В Одинцовском округе 11 сентября подвели итоги развития образования

Педагоги Одинцовского округа на ежегодной конференции в образовательном центре «Багратион» подвели итоги работы и определили задачи на новый учебный год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежегодная педагогическая конференция прошла в образовательном центре «Багратион». Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что с 2021 года по Народной программе «Единой России» в муниципалитете построили 12 школ для 11 тыс учеников и 20 детских садов на 4 335 мест. За пять лет капитально отремонтировали семь школ и четыре детских сада в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«По сути, у нас получились новые образовательные учреждения — мы заменили инженерные сети, кровлю, фасады, установили новые окна и двери, выполнили полную отделку внутренних помещений», — подчеркнул глава округа.

В 2026 году медали получили 761 выпускник, в том числе 473 золотые и 288 серебряных. Школьники получили 63 стобалльных результата на Едином государственном экзамене, восемь выпускников набрали по 200 баллов, а Андрей Забудский из школы «КвантУм» — 300 баллов. В округе учатся более 60 тыс школьников, включая свыше 6 тыс первоклассников, и более 23 тыс воспитанников детсадов.

Осенью образовательные учреждения проведут аудит старшей школы и до 1 октября утвердят дорожные карты подготовки выпускников к экзаменам. В округе работают 95 профильных и 150 математических классов. Киберуроки с 1 сентября проходят в Барвихинской школе и Голицынской школе № 1, в пилотном проекте участвуют 600 учеников. Во второй половине сентября во всех школах планируют запустить сервис «Цифровой помощник учителя».

На конференции благодарственные письма и почетные грамоты министерства образования Московской области, главы округа и партии «Единая Россия» получили 110 работников сферы образования.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.