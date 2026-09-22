Рельсы ЕВРАЗ ЗСМК вошли в экспозицию Музея транспорта Москвы

Новый комплекс Музея транспорта Москвы открылся в отреставрированном гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице. Его площадь составляет 20 тыс. кв. м. Постоянная экспозиция включает 13 зон, 53 транспортных экспоната, 946 мультимедийных материалов и более 500 артефактов.

В музее представили рельсовую продукцию ЕВРАЗ ЗСМК. Первые образцы Кузнецкий металлургический комбинат выпустил в декабре 1932 года. Комбинат поставлял рельсы для московского метро и «золотого звена» Байкало-Амурской магистрали, а сейчас участвует в строительстве высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Ей посвящена временная экспозиция «Бархатный путь».

«Можно уверенно говорить о том, что развитие транспортной системы не только отражает этапы становления города, но и задает саму траекторию его развития. А в случае многообразия экспонатов и проектов, представленных в Музее транспорта Москвы, пожалуй, и траекторию развития всей страны. Рельсы Кузнецкого меткомбината, которые легли в основу первой, Сокольнической ветки столичного метро, на сегодня протянулись уже десятками тысяч километров железнодорожных путей, трамвайных маршрутов, линий метрополитенов и в других городах. Мы благодарны руководству Музея за возможность представить москвичам и гостям столицы вклад наших предприятий, наших специалистов в большую и создающуюся на наших глазах историю транспорта России», — сказала вице-президент компании по корпоративным коммуникациям Мария Курносова.

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